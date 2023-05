Voorlopig akkoord over schuldenplafond VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er is een voorlopig akkoord bereikt over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. De Amerikaanse president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy hebben vannacht een principe-akkoord bereikt over een verhoging van het plafond voor de komende twee jaar, tot na de presidentsverkiezingen. Om de Republikeinen zover te krijgen, moest Biden wel beloven bezuinigingen door te voeren. Nog niet alle details zijn duidelijk en McCarthy zei "dat er nog veel werk te doen is". Sommige Republikeinen reageerden al teleurgesteld en menen dat McCarthy tijdens de onderhandelingen te veel heeft weggegeven en te weinig hebben bedongen. Biden zei dat geen van beide partijen volledig heeft gekregen wat het wilde, en dat iedereen water bij de wijn heeft moeten doen. Het huidige schuldenplatfond staat op 31.400 miljard dollar en vermoedelijk zouden de VS zonder een akkoord ergens begin juni niet meer in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Daarvoor waarschuwde minister Janet Yellen de afgelopen weken meermaals. Overigens moet de deal over de verhoging van het schuldenplafond nog door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden worden goedgekeurd. En dat is nog geen gelopen race. Biden riep op de deal goed te keuren om zo "een catastrofale default" te voorkomen, die een economische recessie zou inleiden. Bron: ABM Financial News

