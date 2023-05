Berenberg verlaagt koersdoel Fastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor Fastned verlaagd van 55,00 euro naar 45,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Berenberg werd wat conservatiever over de toekomstige rendementen op langere termijn. Hierdoor daalde het koersdoel. Fastned presenteerde vorige maand wel een sterke kwartaalupdate met onder meer een herstel van brutomarges, aldus analisten van de Duitse zakenbank. Het snellaadbedrijf maakt operationeel stappen, en een daling van de volatiliteit en de kosten van stroomvoorzieningen leidden daarnaast het herstel van de operationele marges in, aldus Berenberg. De vraag naar snelladers wordt ondertussen geholpen door de snelle adoptie van elektrische auto's, terwijl de onlangs aangekondigde Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) van de Europese Unie de uitrol van infrastructuur in de kernmarkten van Fastned zou moeten versnellen. Het aandeel Fastned sloot woensdag in Amsterdam op 32,00 euro. Update: om juiste koers Fastned aan te geven. Bron: ABM Financial News

