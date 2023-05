Aandeelhoudersvergadering Shell stemt vrijwel overal mee in Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Shell hebben dinsdag met bijna alle agendapunten ingestemd, met uitzondering van één punt, zoals de board ook had gevraagd. Dit betekent onder meer dat de aandeelhouders akkoord zijn gegaan met de benoeming van Wael Sawan als CEO. Ook andere voorgestelde benoemingen en herbenoemingen werden goedgekeurd, net als het remuneratiebeleid. Het enige waar wel tegen werd gestemd, is agendapunt 26, dat door een groep aandeelhouders onder leiding van Follow This op de agenda werd gezet. Daarin werd opgeroepen dat Shell sneller dan het zelf van plan is, de CO2-uitstoot zal terugdringen. De board van Shell riep aandeelhouders unaniem op om tegen punt 26 te stemmen, omdat dit niet in het belang van de onderneming en de aandeelhouders is. Toch stemde iets meer dan 20 procent voor deze resolutie. Tijdens de vergadering legde CEO Sawan uit welke vorderingen Shell maakt en waarom de door Shell gekozen strategie de juiste is. De vergadering werd aanvankelijk verstoord door klimaatactivisten die onder meer de sluiting van Shell eisten. Pas toen deze activisten uit de zaal waren verwijderd, wat circa een uur kostte, kon voorzitter Andrew Mackenzie de vergadering herstarten. Bron: ABM Financial News

