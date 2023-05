Fors hoger bedrijfsresultaat Allianz Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Allianz heeft in het eerste kwartaal een stijging van het bedrijfsresultaat geboekt en de outlook voor heel 2023 herhaald. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Duitse verzekeraar. Het bedrijfsresultaat steeg met ruim 24 procent tot 3,7 miljard euro. Dit was volgens de verzekeraar onder meer te danken aan de Amerikaanse levensverzekeringen. De volumes stegen met 3,9 procent tot 46,0 miljard euro. Allianz gaat voor dit jaar nog altijd uit van een bedrijfswinst van 14,2 miljard euro, plus of min 1 miljard euro. De Solvency II kapitaalratio bedroeg 206 procent. Dat was 201 procent aan het einde van 2022. Het bedrijf kondigde vrijdag een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro aan. Bron: ABM Financial News

