Beursblik: tegenvallend eerste kwartaal OCI

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van OCI in het eerste kwartaal vielen tegen. Dit stelde zakenbank Jefferies dinsdag. Jefferies zag de aangepaste EBITDA van OCI met 336 miljoen dollar onder de eigen raming van 412 miljoen dollar. De analistenconsensus stond op 415 miljoen dollar. De omzet lag met 1,37 miljard dollar wel boven de raming van Jefferies die vooraf rekening hield met 1,18 miljard dollar. De consensus zat op 1,39 miljard dollar. Jefferies heeft een Houden advies voor het aandeel OCI met een koersdoel van 26,00 euro. OCI sloot maandag op 23,54 euro. Jefferies houdt rekening met een negatieve koersreactie vanochtend. Bron: ABM Financial News

