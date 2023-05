Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Vopak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor Vopak verhoogd van 30,00 naar 36,00 euro bij handhaving van het Houden advies. De resultaten over het eerste kwartaal waren volgens analist David Kerstens beter dan verwacht op het vlak van de bezettingsgraad en het EBITDA-herstel, na een herbalancering van de mondiale oliestromen door internationale sancties en een krappe markt. Als gevolg kon Vopak de outlook voor 2023 verhogen, zo zag Kerstens. Jefferies verhoogde de taxaties voor de EBITDA met 5 procent, maar handhaafde het Houden advies vanwege het beperkte zicht op de vraag naar tankopslag, de kans dat de investeringen hoger uitvallen en de beperkte opwaartse potentie in de bezettingsgraad, naast een zwak winstmomentum. Het aandeel Vopak sloot maandag 0,4 procent hoger op 34,33 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.