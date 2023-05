Minder omzet bij OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het eerste kwartaal van 2023 aanzienlijk minder omzet geboekt, terwijl de winst omsloeg in een klein verlies. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de kunstmestfabrikant. In het afgelopen kwartaal bedroeg de omzet circa 1,4 miljard dollar, 41 procent minder dan een jaar eerder, terwijl de aangepaste EBITDA op jaarbasis met 65 procent afnam tot 336 miljoen dollar. "Vooral door significant lagere verkoopprijzen en volumes", aldus OCI. CEO Ahmed El-Hoshny voegde daaraan toe dat de marktomstandigheden uitdagend waren, maar dat de onderliggende fundamenten "gezond: bleven. OCI wees verder op een verlies van 98 miljoen dollar op hedges op natuurlijk gas en een geraamde impact van 77 miljoen dollar op onvoorziene uitvalmomenten in Texas. Onder de streep restte een aangepast verlies van 15 miljoen dollar tegen een winst van 354 miljoen dollar een jaar eerder. Het gerapporteerde resultaat daalde van 410 miljoen dollar winst naar een verlies van bijna 72 miljoen dollar. De vrije kasstroom bedroeg 151 miljoen dollar. De nettoschuld daalde met 9 procent naar 1,06 miljard dollar met een schuldratio van 0,3. Outlook OCI merkte op dat de stikstofprijzen onder druk staan, maar dat de markt in het lopende tweede kwartaal tekenen van verkrapping begint te vertonen, waardoor de prijzen in sommige regio's herstellen. Voor 2023 verwacht het bedrijf een vraagherstel bij graan en een beperkt nieuw aanbod ervan. Voor methanol verwacht OCI in de tweede helft van het jaar een herstel in China. dat de vraag en de prijsvorming zal ondersteunen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.