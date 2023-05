'Operationeel verlies Air France-KLM groter dan verwacht' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet iets hoger zien uitvallen dan verwacht, terwijl het operationeel verlies ook groter is dan verwacht. Dit concludeerde analist Alex Irving van Bernstein vrijdag. Air France-KLM boekte afgelopen kwartaal een nettoverlies van 344 miljoen, hetgeen minder is dan het verlies van 552 miljoen euro een jaar eerder. Het operationeel verlies nam af van 350 tot 306 miljoen euro. Bernstein merkte op dat daarmee het nettoverlies 1,2 procent en het operationeel verlies 4,1 procent hoger uitvielen dan verwacht. De omzet van 6,33 miljard was fractioneel beter dan de consensusverwachting van 6,32 miljard euro. Het aandeel Air France-KLM steeg vrijdagochtend met 0,6 procent tot 1,50 euro. Bron: ABM Financial News

