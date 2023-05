Beursblik: Marel blijft achter bij prognoses Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel is opnieuw met een relatief zwak kwartaalrapport gekomen. Dit stelden analisten van ING donderdag. Marel publiceerde woensdag nabeurs een aangepaste EBIT over het eerste kwartaal van 40,2 miljoen en bleef daarmee 13 procent onder de prognose van ING. Ook de nettoschuld voldeed niet aan de verwachtingen van ING, dat rekening had gehouden met 789 miljoen euro, terwijl Marel 832 miljoen aan schuld rapporteerde. De rentelasten kwamen daarbij ook nog uit op 12,9 miljoen euro tegen een verwachte 10,0 miljoen euro. De orderinstroom van de onderneming bleef eveneens achter bij de prognose van ING die daarvoor 390 tot 400 miljoen als brandbreedte aanhield en het bedrijf 363 miljoen euro zag rapporteren. In een commentaar tegenover ING stelde Marel dat de laatste kwartaalresultaten nog altijd relatief hoge eenmalige kosten bevatten. Die zouden richting het einde van het jaar flink gaan dalen, verwacht de fabrikant. ING heeft een Houden advies voor het aandeel Marel met een koersdoel van 4,10 euro. De bank ziet weinig aanjagers voor de koers op dit moment, maar ook op middellange termijn. Het aandeel Marel noteerde donderdag op een rood Damrak 15,8 procent lager op 3,35 euro. Bron: ABM Financial News

