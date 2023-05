KBC Securities verhoogt koersdoel Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN) KBC Securities heeft donderdag het koersdoel voor Fagron verhoogd van 18,50 naar 20,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Naar aanleiding van de recente kwartaalcijfers, paste KBC de ramingen aan. Noord-Amerika wordt volgens analisten van KBC de belangrijkste regio van het bedrijf de toekomst en zal qua omzet Europa waarschijnlijk in 2023 inhalen. KBC schat de reële waarde voor 2025 inmiddels in op 13,30 euro, terwijl in het beste scenario de reële waarde zelfs richting 27,40 euro gaat. Als gevolg zag KBC ruimte het koersdoel te verhogen. Het aandeel Fagron daalde donderdagochtend licht tot 16,64 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.