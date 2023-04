Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager na zwakke cijfers op Wall Street. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,9 procent op 461,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 15.795,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,8 procent met een stand van 7.473,65 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.863,68 punten. "Gisteren daalden de Amerikaanse beurzen aanzienlijk na de bekendmaking van zwakke kwartaalcijfers, gecombineerd met tegenvallende macro-economische data", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, onder meer wijzend op een afname van het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Onder meer GE Healthcare, UPS en First Republic Bank kwamen volgens Lynx met tegenvallende cijfers. De laatstgenoemde bank verloor zelfs de helft van haar beurswaarde, nadat bleek dat veel klanten hun geld van de bank haalden. Het Duitse consumentenvertrouwen voor mei verbeterde naar 25,7 negatief ten opzichte van de 29,3 negatief in april. De verwachting lag op 27,8 negatief. In de Verenigde Staten staan voor vanmiddag de orders voor duurzame goederen over maart en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Olie noteerde woensdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 77,50 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 80,86 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,049. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1020 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0976 op de borden.



Bedrijfsnieuws Danone heeft bij de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar de outlook verhoogd, na de omzet op jaarbasis te hebben zien stijgen. De koers van het aandeel noteerde 1,1 procent hoger. BE Semiconductor Industries heeft in het eerste kwartaal van 2023 de omzet iets zien teruglopen, conform de door de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie afgegeven outlook, maar de marge was hoger dan voorzien en voor het lopende tweede kwartaal wordt weer op een dubbelcijferige omzetgroei gerekend. De koers van het aandeel noteerde 0,7 procent hoger. KPN heeft in het eerste kwartaal van 2023 meer winst geboekt dan verwacht en handhaafde de outlook voor heel het jaar. De koers van het aandeel noteerde 0,9 procent hoger. Het Franse Teleperformance heeft een bod van 30 euro per aandeel uitgebracht op het in Amsterdam genoteerde Majorel. De koers van het aandeel Teleperformance noteerde 12,7 procent lager. In Parijs en Franfurt tekende zich woensdag eenzelfde beeld af als dinsdag met veel rode koersen, nu met een stevige plus voor de koers van het aandeel van het Duitse Vonovia van 4,5 procent. Parijs telde woensdag nu ook een positieve uitschieter voor de koers van het aandeel Eurofins Scientific van 3,3 procent. De koers van het aandeel Bouygues was in Frankrijk een goede tweede met een winst van 2,3 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 eindigde dinsdag 1,6 procent lager op 4.071,63 punten, technologie-index Nasdaq verloor 2, 0 procent op 11.799,16 punten en de Dow Jones-index daalde 1,0 procent tot 33.530,83 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.