Groene opening Wall Street na nieuwe serie kwartaalcijfers

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat dinsdag hoger van start na een serie nieuwe kwartaalresultaten en een tegenvallend cijfer over de Amerikaanse huizenmarkt.

Futures op de S&P 500 index noteren circa een half uur voor opening van de handel 0,5 procent hoger en die voor de Nasdaq 0,8 procent.

Er bleken in maart bijna 9 procent minder bouwvergunningen afgegeven, terwijl er een procent minder huizen in aanbouw werden genomen.

Voorbeurs openden Bank of America en Goldman Sachs de boeken. Afgelopen vrijdag beet een aantal andere grote banken het spits af en dit leverde flinke koersstijgingen op. Vandaag was het beeld verdeeld. Bank of America lijkt circa 2 procent hoger te gaan openen, terwijl Goldman Sachs meer dan 3 procent inlevert.

Ook Johnson & Johnson en Lockheed Martin openden voorbeurs de boeken en vanavond volgen nog Netflix en United Airlines.

Beleggers kregen verder nog nieuws uit China, waar cijfers wezen op een verder herstel van de economie. Zo steeg de industriële productie en vooral de detailhandelsverkopen sterk in maart. In het eerste kwartaal groeide de Chinese economie met 4,5 procent, het sterkste tempo in een jaar, terwijl analisten hadden gerekend op 4,0 procent.

De euro/dollar wordt verhandeld op 1,0965. Olie wordt iets goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Bank of America opent hoger, nadat de bank opnieuw de analistenverwachtingen wist te overtreffen. Bank of America boekte het afgelopen kwartaal een 15 procent hogere nettowinst van 8,2 miljard dollar, ofwel 0,94 dollar per aandeel. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder 0,80 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 0,81 dollar per aandeel.

Bij Goldman Sachs daalde de winst, maar minder hard dan analisten hadden voorzien. Toch opent het aandeel Goldman in het rood.

Johnson & Johnson verhoogde bij de kwartaalcijfers de outlook voor heel 2023. De winst was in de eerste drie maanden dan ook hoger dan voorzien. Het aandeel zal ruim een procent stijgen.

Ook de winst van Lockheed Martin viel mee. En de defensiespecialist herhaalde de outlook voor 2023. Lockheed zal 2 procent hoger van start gaan.

Apple biedt Amerikaanse spaarders in samenwerking met zakenbank Goldman Sachs per direct een spaarrente aan van 4,15 procent. Dit maakte de iPhone-producent maandagavond bekend, nadat deze dienst al in oktober werd aangekondigd.

Tesla heeft in het eerste kwartaal vermoedelijk de winst onder druk zien staan, na een serie prijsverlagingen, maar er werden vermoedelijk een recordaantal auto's afgeleverd. Dit verwachten analisten in aanloop naar cijfers van de elektrische autobouwer op woensdagavond.

De Britse toezichthouder Competition and Markets Authority bestudeert de plannen van Amazon voor de overname van iRobot. Ook in de VS en in Europa wordt door de toezichthouders gekeken naar deze acquisitie.

Slotstanden

De Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq index sloten maandag alle drie 0,3 procent hoger.