Softbank bouwt belang in Alibaba verder af - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Alibaba stijgt donderdag, na een bericht dat de Japanse investeerder Softbank bijna alle aandelen van de Chinese technologiereus verkoopt. De Financial Times meldde dat Softbank voor 7,2 miljard dollar aan aandelen Alibaba heeft verkocht. Het belang daalt hierdoor tot 3,8 procent. Ooit had Softbank een belang van 34 procent in Alibaba, dat op zijn piek goed was voor 60 procent van de waarde van Softbank. Begin 2022 was het belang nog ongeveer 25 procent. De afgelopen jaren is de waarde van Alibaba gekelderd. Volgens FT verkoopt Softbank de aandelen nu voor een prijs die vergelijkbaar is met de prijs bij aankoop bij de beursgang in 2014. Softbank boekte de afgelopen jaren megaverliezen en moet zijn balans oppoetsen. Alibaba kondigde onlangs plannen aan om zichzelf in zes bedrijven op te splitsen. Dit zou meer waarde voor aandeelhouders opleveren. Na een koersverlies van bijna 6 procent op woensdag, lijkt Alibaba donderdag 1,3 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

