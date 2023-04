Philips vindt nieuw probleem bij beademingsapparaten

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft een nieuw probleem geconstateerd bij zijn beademingsapparaten. Bij apparaten die in ziekenhuizen worden gebruikt, blijkt een sensor die de zuurstofwaarden in het bloed meet te onnauwkeurig, waardoor patiënten minder zuurstof in het bloed kunnen hebben dan het apparaat aangeeft. Dit bevestigde een woordvoerder van Philips tegen ABM Financial News.

"De afwijking van de gemeten waarde blijkt te groot. Dan kan het gebeuren dat op de teller de toegestane waarde 120 staat, terwijl dat 118 blijkt te zijn", aldus de woordvoerder.

Philips verwacht het probleem te kunnen oplossen met een software-update voor 63.000 apparaten. Het bedrijf benadrukt dat ziekenhuizen het apparaat mogen blijven gebruiken. "Het is ook niet zo dat hierdoor mensen zijn overleden", aldus de woordvoerder. Hoe lang het probleem zich al voordeed, kon de woordvoerder niet direct zeggen. Het apparaat wordt volgens Philips gebruikt in ziekenhuizen in situaties met verhoogd medisch toezicht.

Philips verwacht niet dat dit nieuwe probleem substantiële extra kosten zal opleveren. Voor eerdere problemen met de beademingsapparaten rekenen beleggers wel op zeer aanzienlijke kosten, onder andere door schadeclaims van patiënten. Die worden naar aanleiding van dit nieuwe probleem niet verwacht, stelde Philips.

Het probleem met de zuurstofwaardesensor werd dinsdag bekendgemaakt door het Financieele Dagblad, dat erop wees dat de Amerikaanse toezichthouder FDA het in de ernstigste categorie rangschikt. Philips bevestigt dit, maar zegt ook dat in Australië het probleem in de tweede klasse is gerangschikt.

Het gebrek kwam aan het licht door de verscherpte controles die Philips heeft ingesteld, na eerdere problemen met de beademingsapparaten, die een grootschalige terugroepactie in gang zetten.