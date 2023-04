ForFarmers verkoopt Belgische mengvoeractiviteiten aan Arvesta Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft besloten de Belgische mengvoeractiviteiten te verkopen aan de Belgische land- en tuinbouwexpert Arvesta voor een bedrag van 25 miljoen euro. Dit maakte het beursgenoteerde veevoederbedrijf uit Lochem dinsdagochtend bekend. "De huidige context, waarin er druk staat op de agrarische keten om nog duurzamer te produceren, leidt tot meer consolidatie en samenwerking in de keten. Dit heeft ertoe geleid dat ForFarmers en Arvesta in gesprek zijn gegaan over ForFarmers België en nauwere samenwerking in de keten", lichtte de veevoerspecialist toe. ForFarmers ontvangt bij afronding van de transactie van Arvesta een nettobedrag van 25 miljoen euro. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van 2023 zal plaatsvinden. Bij de verkochte activiteiten werken 80 mensen. Voor de transactie moet nog wel toestemming worden verkregen van de Belgische mededingingsautoriteit. De verkoop van co-producten, de activiteiten in België van de biologische voerproducent Reudink en de paardenvoerproducent Pavo vormen geen onderdeel van deze transactie. Bron: ABM Financial News

