Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gerry Hamstra verlaat Ajax per direct. Dit liet de beursgenoteerde voetbalclub maandag weten. De technisch manager was sinds 1 april 2021 werkzaam bij de club en zijn overeenkomst met Ajax liep door tot en met 30 juni 2024. "Het is mijn streven om technisch directeur te zijn en hiermee eindverantwoordelijk en die optie is er niet bij Ajax. Dat is voor mij de aanleiding om te besluiten eerder te vertrekken', zei Hamstra in een verklaring. "Na het vertrek van Marc [Overmars] werd hij samen met Klaas Jan Huntelaar medeverantwoordelijk voor het technisch management. Wij hebben Gerry aangegeven dat we dat anders gaan organiseren. Wij hebben begrip voor zijn keuze en willen hem bedanken voor zijn inzet", aldus algemeen directeur Edwin van der Sar. Bron: ABM Financial News

