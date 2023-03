Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag hoger gesloten, op het hoogste niveau in meer dan twee weken. De prijzen vonden steun in het wegebben van zorgen over de bankensector, sterke vraag naar energie uit China en nieuws van een verstoring van de olieproductie. De mei-future voor vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,5 procent hoger op 73,20 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was de hoogste slotstand sinds 13 maart, volgens FactSet. De export van Koerdische olie via Turkije ligt voorlopig stil na een internationale instantie oordeelde dat de semi-autonome Koerdische regio in Irak alleen olie uit mag voeren met goedkeuring van de regering van Irak, zei Robbie Fraser van Schneider Electric. Dit raakt 400.000 vaten per dag. De recente verkoopgolf op de oliemarkt was "meer gebaseerd op vrees voor besmetting in de bankensector dan door onderliggende kwesties van vraag of aanbod van olie", zei Phil Flynn van de Price Futures Group. "De markt probeerde te vatten hoe het omvallen van Silicon Valley Bank en de verkoop van Credit Suisse de bredere markt zou raken. Het zou uiteindelijk een meevaller kunnen zijn, omdat de centrale banken door de scheuren in de bankensector nu minder snel de rente zullen verhogen, zodat de vraag naar olie kan aanhouden. Bron: ABM Financial News

