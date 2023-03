Wall Street verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,4 procent op 3.987,09 punten, de Dow Jones index wint 0,8 procent op 32.514,61 punten en de Nasdaq noteert 0,4 procent lager op 11.779,16 punten. "De onrust zal aanhouden totdat we een paar weken rust hebben", verwacht Craig Erlam van Oanda. De marktanalist denkt wel dat de paniek van de afgelopen weken zal afnemen, zodat een "meer rationele markt" ontstaat. De S&P 500 blijft al vier maanden steken in het midden van de bandbreedte van 3800-4200 en dus blijft de barometer van Wall Street "hangen rond de weerszijden van zijn 200-daags voortschrijdend gemiddelde", aldus Jonathan Krinsky, hoofd technisch strateeg bij BTIG. Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. De obligatierentes lopen weer op, waardoor techaandelen onder druk staan. De euro/dollar noteert maandagavond op 1,0792. WTI-olie is ruim 4 procent duurder. Bedrijfsnieuws First Citizens Bancshares noteert maandag 53 procent hoger, nadat een akkoord werd gesloten voor de overname van grote delen van de Silicon Valley Bank. First Citizens neemt deposito's en leningen over van SVB. Aandelen van grote banken als Morgan Stanley, JPMorgan Chase en Goldman Sachs winnen maandag 1,5 tot 3 procent. Iovance Biotherapeutics wint 10 procent, nadat het bedrijf meldde de indiening van de licentieaanvragen voor lifileucel te hebben voltooid. Motorsport Games zei dat het extra geld moet ophalen op te kunnen blijven opereren. Het aandeel daalt 10 procent. BioNTech heeft in het vierde kwartaal van 2022 een lagere winst en omzet geboekt en zei dat het in het lopende jaar een omzetdaling van zijn coronavirusvaccins verwacht. Het aandeel daalt 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

