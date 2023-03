Beursblik: Bank of England nog niet klaar met verhogen

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft donderdag, zoals verwacht, een kwart procentpunt bij de rente gedaan en zal nog wel een of twee keer de rente verhogen, nu de inflatie nog zo hoog blijft. Dat stelde Stefan Koopman van Rabobank in een reactie op het rentebesluit.

De verhoging was ingeprijsd, nadat de inflatie in februari verrassend hoog bleef en zelfs steeg, met name in de dienstensector.

Uit de verklaring van de Bank of England bleek dan ook dat de centrale bank verwacht nog niet klaar te zijn met de renteverhogingen. Als de hoge inflatie beklijft, zal er misschien al in mei nog een renteverhoging bijkomen, verwacht de markt, zei Koopman.

Het pond bewoog niet sterk na het rentebesluit en de verklaringen die de Bank of England afgaf. De verwachting voor de piekrente steeg tot 4,6 procent, wat betekent dat de meeste marktdeelnemers nog één verhoging met 25 basispunten voorzien, en sommige nog twee. "Wij behoren tot dat laatste kamp", zei Koopman namens Rabobank.

De Bank of England voorziet nog steeds een sterke daling van de inflatie, en Koopman denkt dat dat ook wel zal gebeuren, door het wegvallen van de sterke stijgingen van de energieprijzen. De Britse regering zegt nu ook te sturen op een halvering van de inflatie, van 10 naar 5 procent, en dat is wel haalbaar, meent Koopman. De resterende weg om de doelstelling van 2 procent weer in zicht te krijgen, kan echter veel moeilijker zijn en veel langer duren.



"Dat heeft te maken met de lonen die zijn gestegen, en de inflatiepsychologie die is veranderd, waardoor mensen nu makkelijker prijsverhogingen accepteren."

Over de verwachte impact van de bankencrisis die zich nog aan het ontwikkelen is en die duidelijk voor meer onzekerheid zorgt, liet de Bank of England zich positief uit. De Financial Policy Committee werd geraadpleegd en die bleek van oordeel dat de Britse bankensector veerkrachtig is. Met name is de bankensector goed bestand tegen de hogere renteniveaus, die in de Verenigde Staten bijvoorbeeld de Silicon Valley Bank in problemen brachten. Dat was een vrij duidelijke stellingname, aldus Koopman.