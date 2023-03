Wall Street op kleine verliezen kort voor rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag licht in het rood, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 3.998,05 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 32.470,28 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 11.870,62 punten.

Alles staat vandaag in het teken van het rentebesluit van de Fed. De markt raamt de kans op een renteverhoging met 25 basispunten naar 4,75 tot 5,00 procent op ongeveer 86 procent.

"Er zal veel aandacht zijn voor de vraag of de Fed vandaag de rente verhoogt, maar net zal belangrijk zal zijn hoe ze kijken naar de huidige onrust en of ze na vandaag nog meer renteverhogingen verwachten", zei Deutsche Bank.

"Onze economen denken dat het besluit van de Europese Centrale Bank van vorige week een goede blauwdruk is voor de Fed: de rente verhogen in overeenstemming met de verwachtingen, de prognoses laten vallen, maar neigend naar een aanhoudend verkrappend beleid", voegde Deutsche toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3 procent. De marktindex steeg van 214,5 naar 221,0.

De euro/dollar noteerde op 1,0791. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0785 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0767 op de borden.

Olie noteerde woensdag 1,4 procent hoger. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Chicago Fed-index, gevolgd door de nieuwe woningverkopen later op de dag.



Bedrijfsnieuws

Nike rapporteerde omzetcijfers die boven verwachting waren. Het aandeel daalde 2,9 procent, mogelijk omdat Nike zich zorgen maakt over de marges. Wel verhoogde de fabrikant van sportartikelen de omzetverwachting voor dit boekjaar. Nike verwacht dat de omzetgroei in de richting van de 10 procent zal gaan, waar eerder nog een percentage rond 5 procent was voorzien.



First Republic Bank daalde 4,1 procent. Dinsdag nabeurs kwam de koers onder druk te staan, na een bericht in de Wall Street Journal dat de middelgrote Amerikaanse bank adviseurs van Lazard heeft ingehuurd om de strategische opties te onderzoeken, waaronder een mogelijke verkoop.

GameStop meldde de eerste kwartaalwinst na zeven kwartalen verlies op rij, dankzij kostenbesparingen. Het aandeel noteerde 41,1 procent hoger.

Virgin Orbit won 56,8 procent, nadat Reuters meldde dat het bedrijf op het punt staat een investering van 200 miljoen dollar te krijgen via een private plaatsing.

Luminar Technologies kreeg een adviesverlaging van Goldman Sachs en stond 10,7 procent lager.