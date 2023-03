Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 86 punten voor de Duitse DAX en een plus van 34 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 15 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd waarbij bankaandelen in de middaghandel wisten op te krabbelen.

Beleggers konden reageren op het nieuws van afgelopen weekend dat UBS het noodlijdende Credit Suisse overneemt voor circa 3 miljard Zwitserse frank.

"Na de slechtste week voor Europese beurzen dit jaar, lijkt de volatiliteit deze week aan te houden nu het lot van Credit Suisse eindelijk lijkt bezegeld", zei analist Michael Hewson van CMC Markets.

"In Europa lijkt het risico van een potentiële depositovlucht uit banken kleiner dan in de VS, terwijl de bankbalansen conservatiever zijn beheerd. Vanuit zowel krediet- als aandelenoogpunt zijn wij positief over de Europese banken. Wij menen dat de fundamenten voor de Europese financiële sector sterk zijn en zien weinig risico op besmetting door de situatie bij Credit Suisse", zei Chris Iggo van AXA Investment.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de producentenprijzen in Duitsland in februari op maandbasis daalden met 0,3 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 15,8 procent, hetgeen een stuk minder is dan in de voorgaande maanden.

De export in de eurozone steeg in januari op jaarbasis met 11 procent, terwijl de import met 10 procent toenam, wat resulteerde in een stijging van het tekort op de handelsbalans tot 30,6 miljard euro.

Bedrijfsnieuws

In Zwitserland sloot UBS maandag toch 1,3 procent hoger na een daling eerder op de dag. Credit Suisse verloor 55,7 procent op 0,82 Zwitserse frank. UBS betaalt 0,76 frank per aandeel.

De overname van Credit Suisse door UBS neemt directe risico's voor de bankensector weg, maar roept ook vragen op, volgens zakenbank Jefferies. De belangrijkste vragen zijn waarom aandeelhouders van UBS geen toestemming is gevraagd en waarom houders van alternatieve Tier 1-obligaties (AT1's of coco's) alles kwijt zijn, terwijl aandeelhouders nog wel iets overhouden. Volgens Jefferies wijkt dat af van de gebruikelijke gang van zaken waarin aandeelhouders als eerste risico lopen.

In Amsterdam won ABN AMRO 1,5 procent, terwijl ING uiteindelijk 0,7 procent daalde. KBC steeg in Brussel 1,7 procent.

In Parijs verloor Société Générale 0,8 procent, BNP Paribas won uiteindelijk 1,7 procent, terwijl Crédit Agricole 0,7 procent hoger eindigde.

In Frankfurt daalde Commerzbank 3,5 procent, terwijl Deutsche Bank op het slot slechts 0,4 procent zag verdampen.

Barclays daalde in Londen 2,3 procent, HSBC verloor 0,1 procent en Lloyds sloot 0,3 procent lager.

Euro STOXX 50 4.117,51 (+1,3%)

STOXX Europe 600 440,60 (+1,0%)

DAX 14.933,38 (+1,1%)

CAC 40 7.013,14 (+1,3%)

FTSE 100 7.403,85 (+0,9%)

SMI 10.643,64 (+0,3%)

AEX 729,05 (+0,9%)

BEL 20 3.630,99 (+0,8%)

FTSE MIB 25.899,57 (+1,6%)

IBEX 35 8.833,10 (+1,3%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaan de Amerikaanse beurzen een vlakke opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. Beleggers reageerden positief nadat het Zwitserse UBS het afgelopen weekeinde een akkoord bereikte om sectorgenoot Credit Suisse over te nemen. UBS stemde er zondag mee in om de noodlijdende bank over te nemen voor circa 3 miljard Zwitserse frank.



Ook kondigden de Federal Reserve en vijf andere grote centrale banken aan stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat Amerikaanse dollars gemakkelijk toegankelijk blijven in het mondiale financiële systeem.

"De volatiliteit zal deze week waarschijnlijk aanhouden, terwijl bredere zorgen op de financiële markten waarschijnlijk op de voorgrond zullen blijven staan", aldus ING.

Beleggers wachten nu op het rentebesluit van de Federal Reserve.

"De vrees voor de Amerikaanse bankensector en de economie in het algemeen heeft er zelfs toe geleid dat sommigen suggereren dat de Fed de rente woensdag zal handhaven of zelfs zal verlagen. Een renteverlaging zou een overdreven reactie zijn. Het zou het signaal afgeven dat er een groter probleem is, wat de markten zou kunnen afschrikken", denkt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die een verhoging van 25 basispunten het meest waarschijnlijk acht.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De olieprijs is maandag na een late opleving gestegen. Bij een settlement van 67,64 dollar werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk 1,3 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Amazon.com gaat 9.000 extra banen schrappen, nadat het begin dit jaar al bekendmaakte 18.000 banen te schrappen. Het aandeel daalde 1,3 procent.

Flagstar Bank stemde zondag in met de overname van een groot deel van wat ooit Signature Bank was. Vanaf maandag opereren de 40 vestigingen van Signature Bank onder toeziend oog van Flagstar Bank. De aandelen van New York Community Bancorp, het moederbedrijf van Flagstar Bank, stegen maandag 31,6 procent.

First Republic Bank verloor opnieuw zo'n 24 procent, nadat S&P Global de regionale geldschieter naar junkstatus degradeerde.

Aandelen van grootbanken als Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Citigroup en Bank of America sloten verdeeld.

Foot Locker verloor zo'n 6 procent. De schoenenretailer rapporteerde beter dan verwachte resultaten, maar zei een daling van de omzet te voorzien.

Sangamo Therapeutics zei dat Novartis en Biogen de samenwerking en licentieovereenkomsten met het biotechnologiebedrijf hebben beëindigd. Het aandeel eindigde 4 procent lager.

Credit Suisse, dat tevens in de VS is genoteerd, daalde maandag zo'n 56 procent in New York. De Amerikaanse notering van UBS won ruim 3 procent.

S&P 500 index 3.951,57 (+0,9%)

Dow Jones index 32.244,58 (+1,2%)

Nasdaq Composite 11.675,54 (+0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen lieten een verdeeld beeld zien.

Nikkei 225 26.945,67 (-1,4%)

Shanghai Composite 3.242,70 (+0,2%)

Hang Seng 19.182,92 (+1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0715. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0720.

USD/JPY Yen 131,25

EUR/USD Euro 1,0715

EUR/JPY Yen 140,62

MACRO-AGENDA:

11:00 ZEW economisch sentiment - Maart (Dld)

15:00 Bestaande woningverkopen - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

21:00 GameStop - Cijfers vierde kwartaal (VS)

21:00 Nike - Cijfers derde kwartaal (VS)