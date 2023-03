AEX opent naar verwachting afwachtend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een min of meer neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong onveranderd.

Woensdag sloot de AEX index met 0,2 procent nog nipt in het groen op een slotstand van 753,35 punten. Op Wall Street bleven de hoofdindices woensdagavond ook dicht bij huis.

Beleggers opereren deze handelsweek voorzichtig door zorgen over vooral het Amerikaanse rentebeleid. Dinsdagmiddag zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat aanhoudend sterke economische cijfers kunnen betekenen dat het tempo van de renteverhogingen weer omhoog moet. Bij het laatste rentebesluit nam de Fed juist nog gas terug met een verhoging met 25 basispunten.

Woensdag bleek het aantal banen in de VS in februari flink gestegen, volgens loonstrookjesverwerker ADP, met 242.000 banen. Dit cijfer loopt vooruit op het officiële banenrapport van vrijdag.

In januari waren er al 517.000 banen bijgekomen in de Verenigde Staten. Dat was veel meer dan de 187.000 waarop de markt toen op rekende. De werkloosheid liep daardoor terug naar 3,4 procent, in plaats van een stijging naar 3,6 procent, zoals analisten hadden verwacht.

Afkoelende energieprijzen zorgden in aanloop naar het laatste rentebesluit voor een snelle daling van de inflatie, maar dat effect lijkt nu uitgewerkt en de inflatie in de VS viel in januari met 6,4 procent hoger uit dan verwacht.

"De markt is eindelijk tot het besef gekomen dat hoge rentes blijvend zijn en dat het idee van een adempauze door de Fed slechts wensdenken is", zei analist James Demmert van Main Street Research.

"De wereldeconomie is veerkrachtiger dan velen hadden verwacht, wat de inflatie hardnekkiger maakt. De inflatie is weliswaar gedaald, maar komt nog lang niet in de buurt van de 2 procent doelstelling van de Fed, dus is er veel werk aan de winkel, gelet op onder meer de arbeidsmarkt en de looninflatie", voegde hij eraan toe.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend verdeeld en de uitslagen blijven beperkt. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vlak na een daling van ruim een procent tot 76,66 dollar per vat woensdagavond.

In aanloop naar het banenrapport van vrijdag, dat wel wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer, hebben beleggers vandaag extra aandacht voor de vrijgave van de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Nederland neemt aanvullende exportmaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders. Dit bleek woensdag uit een brief van minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. ASML mag sinds 2019 zijn meest geavanceerde technologie EUV al niet leveren aan China. Met een nieuw verbod op de meest geavanceerde DUV dreigt de bewegingsvrijheid van ASML verder te worden ingeperkt.

In een reactie liet ASML te verwachten dat de nieuwe maatregelen geen gevolg hebben voor de outlook voor 2023 of voor de scenario's voor de lange termijn.

In februari stegen de volumes op de cash market van Euronext met 1 procent op maandbasis. Vergeleken met een jaar eerder waren de volumes echter 31 procent lager. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag in februari 21 procent hoger dan een maand eerder, maar op jaarbasis 24 procent lager.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent tot 3.992,01 punten, terwijl de Dow Jones index 0,2 procent verloor op 32.798,40 punten. Techbeurs Nasdaq sloot met 0,4 procent in het groen op 11.576,00 punten.