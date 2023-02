Brussel stuurt brief aan Apple Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft een zogeheten statement of objections gestuurd aan Apple. Dit maakte de Commissie dinsdagmiddag bekend. In dit document zet de EC de zorgen over de regels in de App Store van Apple voor aanbieders van streaming muziek uiteen. De Commissie is bezorgd dat Apple misbruik maakt van zijn dominante positie, onder meer door zijn eigen betaalsysteem op te dringen aan aanbieders van muziekapps. Ook beperkt Apple de ruimte voor ontwikkelaars om gebruikers op goedkopere alternatieven te wijzen. Daarmee overtreedt Apple volgens de Commissie artikel 102 van de TFEU. Bron: ABM Financial News

