DSM haalt eigen outlook

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in 2022 de eigen outlook gehaald, ondanks dat de aangepaste EBITDA in het vierde kwartaal onder druk stond. Dit bleek donderdag uit cijfers van het speciaalchemiebedrijf.

Co-CEO's Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze spraken van een solide prestatie. Zij herhaalden de door DSM afgegeven doelen voor de middellange termijn.

In 2022 boekte DSM een 15 procent hogere omzet van 8,39 miljard euro, terwijl analisten hadden gerekend op 8,41 miljard euro. Dat leverde een aangepaste EBITDA op van 1,40 miljard euro. Dat was in 2021 nog 1,38 miljard euro, terwijl analisten rekenden op 1,40 miljard euro.

DSM verwachtte voor afgelopen jaar een lage enkelcijferige groei van de aangepaste EBITDA, terwijl aanvankelijk nog werd gemikt op een stijging van 5 tot 10 procent. "We blijven kampen met de gestegen prijzen voor energie en grondstoffen, vooral in Europa, hoewel met vertraging", aldus CEO's Matchett en De Vreeze over deze outlookverlaging.

In het vierde kwartaal behaalde DSM een omzet van 2,09 miljard euro, waar de analisten hadden gerekend op 2,11 miljard euro.

In tegenstelling tot de omzet, daalde de aangepaste EBITDA afgelopen kwartaal wel, van 339 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2021 naar 293 miljoen euro. Hier werd 294 miljoen euro verwacht.

In heel 2022 behaalde DSM een nettowinst van 1,72 miljard euro. Dat is inclusief boekwinsten. De winst uit voorgezette activiteiten bedroeg 475 miljoen euro.

Outlook

DSM gaf voor 2023 nog geen outlook af. Dit zal gebeuren als de fusie is afgerond.

DSM is momenteel bezig te fuseren met Firmenich. Daarvoor is de aanmeldingstermijn recent verlengd tot in ieder geval 7 maart en mogelijk zelfs 11 april. Reden voor deze verlenging is dat beide partijen nog niet de benodigde goedkeuringen van toezichthouders hebben gekregen voor hun fusieplannen.

Voor 2023 rekenen de analisten op een omzet van 8,68 miljard euro. Dit zou een aangepaste EBITDA opleveren van 1,38 miljard euro.