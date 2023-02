Ebusco waarschuwt voor vertraging in levering bussen uit China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco is het jaar 2022 geëindigd met een recordorderboek, maar waarschuwde wel dat er in 2022 minder bussen bijdragen aan de omzet dan eerder werd verwacht. Dit bleek dinsdagochtend uit tussentijdse cijfers van de fabrikant van elektrische bussen. Het orderboek was eind 2022 gevuld met 1.474 bussen tegen 325 bussen eind 2021. Ondanks de krappe arbeidsmarkt zag Ebusco het aantal werknemers bijna verdubbelen in het afgelopen jaar tot 607. "Het jaar 2022 stond in het teken van herstel en uitbreiding voor Ebusco na de coronagerelateerde lockdowns in eerdere jaren", aldus CEO Peter Bijvelds in een toelichting. "We blijven investeren in personeel om de sterke vraag aan te kunnen." De topman wees wel op een opleving van corona in China, waardoor de verscheping van 21 bussen vertraging opliep. Deze zullen hierdoor pas dit jaar bijdragen aan de omzet. Als gevolg droegen 261 bussen bij aan de omzet in 2022, tegen een eerdere verwachting van 285 bussen. Ook wees Ebusco op hogere transportkosten door de verstoringen in de aanvoerketen. Een deel van de onderdelen moest per vliegtuig worden toegestuurd in plaats van per boot. "Op basis van het goed gevulde orderboek en de investeringen in de afgelopen jaren, kijken we met vertrouwen uit naar 2023." Op 29 maart komt Ebusco met de volledige cijfers over 2022. Bron: ABM Financial News

