Morgan Stanley verhoogt koersdoel ASML

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft maandag het koersdoel voor ASML verhoogd van 700,00 naar 770,00 euro met een herhaling van het Overwogen advies. Samen met sectorgenoot BE Semiconductor Industries geldt ASML als de sectorfavoriet van Morgan Stanley. De Europese halfgeleiders ogen volgens analist Lee Simpson nog altijd aantrekkelijk, ondanks de koersrally die in november 2022 werd ingezet. Simpson meent dat de vraag naar EUV de komende jaren sterk zal blijven. Het aandeel ASML sloot vrijdag op 611,70 euro. Bron: ABM Financial News

