Jefferies start volgen Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies gaat het aandeel Fastned volgen met een Houden advies en een koersdoel van 42,00 euro. Dat bleek donderdag uit een rapport van analist David Kerstens.

Het advies houdt verband met de hoge waardering ten opzichte van sectorgenoten en een toenemend risico dat de strategie op problemen in de uitvoering stuit en de concurrentie heviger wordt.

Fastned wil in 2030 meer dan 1.000 laadstations in Europa hebben, waar automobilisten in minder dan 15 minuten voor 400 kilometer kunnen bijladen. Eind vorig jaar waren dit er 244 en had Fastned een leidend marktaandeel in Nederland en verkocht het meer dan 60 procent van de stroom, hoewel het aantal snellaadstations maar 20 tot 25 procent van de markt uitmaakt. In Nederland, Frankrijk en het VK werd het bedrijf als het beste snellaadnetwerk gekozen, merkte Kerstens op.

De omzet verdrievoudigde vorig jaar bijna tot 36 miljoen euro.

De snellaadsector groeit tot eind 2030 met ongeveer 50 procent per jaar, verwacht Kerstens. Toch denkt hij dat Fastned pas vanaf 2028 een positieve kasstroom zal hebben, na de benodigde investeringen.

Jefferies is positief over het model van Fastned met terugkerende inkomsten, door toenemende penetratie van elektrische auto's, maar de analist is nog niet helemaal zeker van zijn zaak over de risico's, kosten en de benodigde investeringen om het netwerk uit te rollen. Jefferies denkt dat Fastned voor 2025 nog 100 miljoen euro extra aan eigen vermogen nodig heeft.