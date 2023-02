'Aegon verrast met aandeleninkoop'

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het vierde kwartaal beter dan verwachte resultaten geboekt, maar de grote verrassing is de aandeleninkoop van 200 miljoen euro, die vermoedelijk voortkomt uit de Lieberbank winst. Dat stelde ING donderdag in een rapport.

Ook positief is dat Aegon herhaalde dat het contanten boven 1,5 miljard euro blijft uitkeren, terwijl NN Group die doelstelling juist liet schieten.

Het operationele resultaat was ook boven verwachting, met name in de VS en Nederland, onder andere door lagere sterfte in de VS en hogere rentemarges voor bankonderdeel Knab in Nederland.

De solvabiliteit van de Amerikaanse tak is sterk en nu één van de beste onder Amerikaanse levensverzekeraars, volgens ING.

De hoeveelheid operationeel gegenereerd kapitaal zal in 2023 wat lager lijken, maar dat komt omdat er in de VS op meer groei wordt gemikt, en dus meer kapitaalbeslag, verklaarden de analisten van ING.

Aegon zal in juni een beleggersdag houden over de strategie na de verkoop van Aegon Nederland.

ING heeft een koopadvies en koersdoel van 6,15 euro. Het aandeel Aegon stond donderdag ruim 5 procent hoger op 5,26 euro.