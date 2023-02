Beursblik: resultaten Marel beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) De vierdekwartaalcijfers van Marel waren beter dan verwacht en weerspiegelden een herstel van de EBIT-marge. Dit zei analist David Kerstens van Jefferies volgend op de resultaten van het concern woensdag nabeurs. De EBIT-marge herstelde in het vierde kwartaal naar 12,4 procent, in vergelijking met 10,3 procent in het derde kwartaal en 6,3 procent in het tweede kwartaal, waarmee Marel op schema ligt om de doelstelling van 14 tot 16 procent tegen het einde van 2023 te bereiken, zei de analist. Marel boekte in het vierde kwartaal een 33 procent hogere omzet van 489,2 miljoen euro, wat 6 procent boven consensus was. Daarentegen steeg de orderintake met 3 procent tot 413,4 miljoen euro, wat 2 procent onder consensus was. De EBIT steeg met 49 procent tot 60,9 miljoen euro. Dit was dan weer 35 procent boven consensus, aldus de analist. Jefferies hanteert een Houden advies op Marel met een koersdoel van 3,75 euro. Het aandeel Marel sloot woensdag op 3,62 euro. Bron: ABM Financial News

