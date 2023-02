'Doelstelling AkzoNobel 2023 verrast niet' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) De doelstelling van AkzoNobel voor 2023 verrast niet, nadat de onderneming vorig jaar de oude targets voor dit jaar liet vallen. Dit stelde ING woensdag. Wel voorziet de bank dat bij de realisering van de doelstelling het accent in de tweede helft van het jaar ligt. ING voegde daar aan toe dat het verwacht dat de kasstroomontwikkeling gedurende het boekjaar zwak blijft. De resultaten die AkzoNobel presenteerde voorbeurs, kwamen onder de verwachtingen uit vanwege hogere bijzondere posten. Exclusief deze posten waren de cijfers wel beter dan de consensus, benadrukte ING. ING heeft een koopadvies voor het aandeel AkzoNobel met een koersdoel van 75,00 euro. Het aandeel noteerde woensdag op een vlak Damrak 6,6 procent hoger op 74,36 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.