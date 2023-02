Beursblik: beursexperts sombertjes gestemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Na een uitstekende jaarstart zijn beursexperts voor februari een stuk voorzichtiger geworden. Dit blijkt uit de maandenquête van analist Corné van Zeijl. Voor komende maand is maar liefst 49 procent somber gestemd, aldus Van Zeijl. "Dat is vrij hoog." Slechts 24 procent van de experts rekent op een koerswinst deze maand. "Eén van de genoemde redenen voor dat pessimisme is een mogelijk Russisch offensief. Een andere is de mogelijke recessie. De optimisten denken dat we aan het einde van de rentestijgingen door de centrale banken gekomen zijn", vat Van Zeijl samen. Voor februari hebben de experts vooral vertrouwen in Ahold Delhaize en Unilever, terwijl ook Shell wordt genoemd. In Prosus hebben de experts voor februari het minste vertrouwen. Ook Besi is niet geliefd. Bron: ABM Financial News

