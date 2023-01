Aanhoudende daling Europese verkoop bedrijfsauto's - ACEA

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van bedrijfsauto's in Europa is in december verder gedaald. Dit meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA woensdag.

Het aantal verkochte nieuwe bedrijfswagens in de EU daalde in december met 5,1 procent tot 148.149 stuks.

In Nederland ging het evenwel om een stijging met 17,9 procent, maar in België was er een daling van 7,3 procent.

Duitsland en Frankrijk, landen die qua volumes toonaangevend zijn in de Europese Unie, lieten een verdeeld beeld zien. In Duitsland ging de verkoop in december met 8,4 procent omhoog, maar in Frankrijk daalden de verkopen met 14,2 procent.

In heel 2022 daalde de verkoop in de EU met 14,6 procent. In Nederland was de krimp 9,7 procent en in België 19,1 procent.