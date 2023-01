'Veel winst maar weinig cash bij Just Eat Takeaway'

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft woensdag een sterke boodschap over de winstgevendheid afgegeven. Dit stelde Credit Suisse in een reactie, wijzend op het aangepaste EBITDA-resultaat van 150 miljoen euro in de tweede helft van 2022 en de verwachting van 225 miljoen euro voor 2023.

Dat is respectievelijk 355 procent en 47 procent hoger dan de consensusverwachting en dat geeft een "door en door bemoedigende" boodschap volgens Credit Suisse, zeker gezien de duidelijk behoudende aannames die de maaltijdbezorger doet voor de inflatie, economische groei en investeringen in de outlook voor 2023.

Anderzijds zijn de analisten wat gefrustreerd door de vrije kasstroom. Just Eat Takeaway verbrandde aanzienlijk meer cash dan voorzien, met 550 miljoen euro in plaats van de verwachte 378 miljoen in 2022, en met een verwachte 250 miljoen in 2023, waar analisten uitgingen van ongeveer de helft. Waar het verschil in zit werd bovendien niet duidelijk tijdens de toelichting op de cijfers door Just Eat, volgens Credit Suisse. Dit moet wachten tot de publicatie van de jaarcijfers. Meer duidelijkheid zou welkom zijn, volgens de bank.

Het koersdoel werd door Credit Suisse verhoogd naar 40,00 Britse pond en met dit opwaarts potentieel, leidt dat tot een herhaling van het Outperform advies.