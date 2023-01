Theo Spierings benoemd tot CEO ForFarmers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van ForFarmers hebben dinsdag Theo Spierings benoemd tot CEO van het veevoederbedrijf. Dit werd dinsdag door het bedrijf bekendgemaakt. Spierings zal per vandaag de rol van CEO op zich nemen. Het besluit werd genomen tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Vorig jaar maakte ForFarmers bekend dat topman Chris Deen vanwege gezondheidsredenen het bedrijf zou verlaten. Hij wil zich volledig kunnen richten op zijn herstel. Spierings was van 2011 tot 2019 CEO bij Fonterra, een zuivelconcern uit Nieuw-Zeeland. Bron: ABM Financial News

