ING verhoogt koersdoel Fastned

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor Fastned verhoogd van 35,00 naar 40,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Volgens analisten van de bank schoot de update over het vierde kwartaal iets tekort. Desondanks ziet ING de vraag naar elektrische auto's sneller dan verwacht stijgen en dat is erg positief voor Fastned. Dit biedt namelijk zicht op een hoge bezettingsgraad van de bestaande snellaadstations, aldus de analisten. Het succes van Fastned is wel erg afhankelijk van nieuwe locaties en het behouden van een prijsvoordeel ten opzichte van concurrenten, aldus ING. En de concurrentie neemt snel toe, voegde de bank toe. Bovendien hangt de aangekondigde verkoop van een belang van 6 procent door de oprichters van Fastned boven het aandeel. Het aandeel Fastned koerste dinsdagochtend fractioneel hoger op 41,52 euro. Bron: ABM Financial News

