Groei IEX Group ondanks matig beursjaar

(ABM FN-Dow Jones) IEX Group heeft in 2022 de advertentievolumes en het aantal abonnees zien stijgen, waardoor de omzet en nettowinst aantrokken. Dit meldde de uitbater van beleggingswebsites dinsdagochtend, zonder concrete cijfers te geven. "De afgelopen jaren heeft het team van IEX, onder leiding van CEO Mark Termeer, ingezet op uitbreiding en verbetering van de dienstverlening. De investeringen die daarin zijn gedaan werpen daadwerkelijk hun vruchten af", aldus het bedrijf. Ondanks het "slechte beursklimaat" wist IEX de omzet en winst te laten stijgen. IEX lanceerde recent het nieuwe beleggingsblad IEX Expert. Bron: ABM Financial News

