AEX na zegereeks vermoedelijk lager van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting lager van start, nadat Wall Street maandagavond forse winsten prijs gaf.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van krap een procent.

Maandag was de stemming op Beursplein 5 nog opperbest en de AEX koerste onder aanvoering van halfgeleiders 1,7 procent hoger naar een slotstand van 736,18 punten. In de eerste zes handelsdagen van 2023 steeg de hoofdindex maar liefst 47 punten, ofwel bijna zeven procent.

Het positieve sentiment in het nieuwe jaar in met name Europa wordt vooral gevoed door de eerste signalen die wijzen op een afnemende inflatie, waardoor de hoop groeit op een soepeler monetair beleid later dit jaar, ondanks de scherpe toon die centrale bankiers nu nog aanslaan.

Vanochtend maakte het Centraal bureau voor de Statistiek nog bekend dat de inflatie in Nederland in 2022 is uitgekomen op 10,0 procent, ofwel het hoogste niveau sinds 1975. De prijsontwikkeling van energie droeg met een stijging van 114 procent voor 4,6 procentpunt bij aan de inflatie. Volgens Europese meetnormen bedroeg de gemiddelde inflatie afgelopen jaar 11,6 procent. In december daalde de inflatie naar 9,6 procent. In september piekte de inflatie op 14,5 procent.

Wall Street ging maandag voortvarend uit de startblokken in de nasleep van de rally van vrijdag, toen hoofdgraadmeter S&P 500 de handelsdag afsloot met een winst van 2,3 procent. Een meevallende loonstijging in december op maandbasis, die daalde van 5,1 procent naar 4,6 procent, en daardoor minder kans op een loonprijssignaal, deed de renteverwachtingen dalen en aandelen fors stijgen.

Beleggers negeerden daarmee het sterke banenrapport, waarvan de looncomponent onderdeel was, die de Federal Reserve juist ruimte lijkt te bieden om de rente voortvarend verder te verhogen.

Maandagavond gooide Mary Daly, voorzitter van de Federal Reserve van San Francisco, water op het vuur door de verwachting uit te spreken dat de centrale bank de rente tot boven de 5 procent zal verhogen om de inflatie omlaag te krijgen.

De S&P 500 index zag vervolgens een winst van anderhalf procent in rook opgaan om uiteindelijk nipt in het rood te sluiten. Techbeurs Nasdaq hield met een winst van ruim een half procent nog wel de voeten droog.

In Azië bewegen de hoofdindices vanochtend in een bandbreedte van slechts enkele tienden van een procent ten opzichte van het slot van maandag. De Japanse beurs wint wel 0,8 procent, nadat Tokio maandag nog de deuren gesloten hield en dus niet profiteerde van het positieve mondiale beurssentiment.

De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag in New York 1,2 procent hoger op 74,63 dollar. Vanochtend noteert de future vlak.

De macro-economische agenda is vandaag licht gevuld. Vrijdag begint daarnaast het kwartaalcijferseizoen met onder andere zakenbank JP Morgan Chase en Bank of America die de boeken openen.

Bedrijfsnieuws

Inpost realiseerde in het vierde kwartaal van 2022 recordvolumes in alle markten. Dit bleek uit een tussentijdse update van de Poolse aanbieder van pakketkluisjes. De volumes bedroegen in het afgelopen kwartaal 222 miljoen pakketten, een groei op jaarbasis van 23 procent.

Wolters Kluwer kocht NurseTim. De overname van NurseTim, waar 48 mensen werken, zal een zeer beperkt effect hebben op de winstgevendheid van Wolters Kluwer.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 0,1 procent tot 3.892,09 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.517,65 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 10.635,65 punten.