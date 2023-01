Inpost boekt recordvolumes in alle markten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Inpost heeft in het vierde kwartaal van 2022 recordvolumes gerealiseerd in alle markten. Dit bleek dinsdag uit een tussentijdse update van de Poolse aanbieder van pakketkluisjes. De volumes bedroegen in het afgelopen kwartaal 222 miljoen pakketten, een groei op jaarbasis van 23 procent. De groei werd aangejaagd door sterke resultaten in thuismarkt Polen, maar ook in de internationale markten, mede geholpen door een robuuste Britse markt en de overname van Mondial Relay. Daarbij denkt Inpost in Frankrijk aan de margeverwachtingen te hebben voldaan. In heel 2022 kwamen de volumes uit op 744,9 miljoen pakketten, wat een groei betekende van 22 procent ten opzichte van 2021. Eind 2022 beheerde InPost circa 27.939 kluisjes, waarvan het merendeel, namelijk 19.306, in Polen staan. Op jaarbasis steeg het aantal kluisjes op de internationale markten met 120 procent tot 8.633. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk slaat het concept aan, aldus InPost. CEO Rafal Brzoska sprak van opnieuw een sterk jaar, met recordvolumes, zowel in Polen als internationaal, "ondanks de uitdagen macro-economische omstandigheden voor e-commerce". De topman denkt dat InPost 2023 goed begint. Bron: ABM Financial News

