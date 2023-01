Wall Street veert op na banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat vrijdag met mooie winsten van start.

Rond de klok van drie uur noteerden de futures op de S&P 500 index 0,9 procent in het groen en die op de Nasdaq 0,8 procent.

Er kwamen in december 223.000 banen bij en de werkloosheid daalde naar 3,5 procent. Er was door de markt gerekend op 200.000 banen en een werkloosheid van 3,7 procent. De banengroei was daarmee wel minder sterk dan in november.

De loongroei viel met 4,6 procent op jaarbasis echter mee, en daar zal de Federal Reserve blij mee zijn, omdat dit mogelijk een signaal is dat de inflatiedruk afneemt. Het is ook de kleinste stijging sinds de zomer van 2021.

"De Amerikaanse banenmarkt blijft ijzersterk", zei investment manager Simon Wiersma van ING al in aanloop naar het banenrapport. Maar "goede macrocijfers betekenen mogelijk meer opwaartse druk op de inflatie en is dus slecht nieuws voor beleggers."

Verder staan er vanmiddag in New York nog fabrieksorders en een inkoopmanagersindex voor de dienstensector van ISM op de agenda.

Cijfers van ISM gaven eerder deze week aan dat de Amerikaanse industrie in december nog iets hard kromp dan in november.

De euro/dollar steeg vrijdag na het banenrapport van 1,0493 naar 1,0542 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalt juist naar 3,684 procent.

De olieprijs daalde aanvankelijk nog, maar stijgt inmiddels ruim een half procent.

Bedrijfsnieuws

Reuters meldde dat Tesla voor de tweede maal in drie maanden de verkoopprijzen in China verlaagde. Sinds september gingen de prijzen voor Tesla’s in China met 13 tot 24 procent omlaag. Het aandeel Tesla lijkt vrijdag bijna 7 procent lager te openen.

Het aandeel Southwest Airlines daalt met bijna 3 procent. De meer dan 16.000 vluchten die de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij door het slechte weer moest annuleren, levert een schadepost op van 725 tot 825 miljoen dollar. Daardoor zal het vierde kwartaal verlieslatend zijn geweest.

OpenAI, de ontwikkelaar van chatbot ChatGPT, is in gesprek om een belang in het bedrijf te verkopen, tegen een waardering van liefst 29 miljard dollar. Dit schreef The Wall Street Journal vrijdagochtend op basis van bronnen. Daarmee zou de waardering sinds 2021 meer dan verdubbeld zijn.

Volgende week vrijdag openen de eerste Amerikaanse grootbanken hun boeken. In aanloop verlaagde Deutsche Bank de adviezen voor Bank of America en JPMorgan van Kopen naar Houden.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot donderdag 1,2 procent lager op 3.808,10 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,5 procent en de Dow Jones-index daalde 1,0 procent.