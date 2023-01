Bed Bath & Beyond twijfelt aan voortbestaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Bed Bath & Beyond is donderdag gekelderd met tientallen procenten, nadat het bedrijf aan beleggers meldde dat er "substantiële twijfel is over het vermogen van het bedrijf om door te gaan." Bed Bath & Beyond zal de derdekwartaalcijfers niet op tijd kunnen indienen en meldde voorlopige cijfers die tegenvielen. Vorig jaar bood Bed Bath & Beyond noodobligaties aan, maar de voorwaarden van het bod werd niet voldaan, dus het openbare bod verdween van tafel, meldde het bedrijf. Bed Bath & Beyond overweegt "alle strategische opties" om zijn financiele positie te verstevigen, onder andere door een herstructurering van de schulden.



Het aandeel sloot 30 procent lager op 1,69 dollar.

Bron: ABM Financial News

