Micron Technology boekt verlies

(ABM FN-Dow Jones) Micron Technology is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken op een lagere omzet. Dit bleek woensdag uit de resultaten van de geheugenchipfabrikant. Micron behaalde het afgelopen kwartaal een omzet en winst per aandeel binnen de afgegeven richtlijnen, ondanks de uitdagende omstandigheden gedurende het kwartaal", zei CEO Sanjay Mehrotra in een toelichting op de cijfers, eraan toevoegend dat het bedrijf doortastende maatregelen neemt om de voorraden en kosten te verminderen. Mehrotra verwacht dat een verbetering van de klantvoorraden hogere inkomsten in de tweede helft van het gebroken boekjaar mogelijk maken en een sterke winstgevendheid zal opleveren zodra de recente neergang voorbij is. Vorige maand meldde het bedrijf nog zijn productie aanzienlijk te gaan verlagen om te voorkomen dat de voorraden te groot worden in de huidige marktomstandigheden. De productie van DRAM en NAND zal met 20 procent worden verlaagd, vergeleken het afgelopen kwartaal. Micron Technology boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 195 miljoen dollar, ofwel 0,18 dollar per aandeel, in vergelijking met een winst van 2,3 miljard dollar, ofwel 2,04 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis boekte het concern een verlies van 0,04 dollar per aandeel. De omzet daalde van 7,7 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar naar 4,1 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Outlook Het bedrijf voorziet voor het lopende kwartaal een omzet van 3,6 tot 4,0 miljard dollar. De winst per aandeel wordt geraamd op 0,69 tot 0,89 dollar. Het aandeel Micron Technology noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 0,2 procent lager. Bron: ABM Financial News

