AEX weer lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag opnieuw met een flink verlies gesloten. De AEX index daalde 1,1 procent tot 700,00 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,4 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,9 procent.

De aandelenmarkten staan onder druk nadat de grote centrale banken afgelopen dagen met hun laatste rentebesluiten van 2022 kwamen.



"Beleggers reageren heftig op de 'hawkish' toon van ECB-voorzitter Lagarde, die zich committeert aan inflatiebestijding", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "Reageerden beleggers woensdag nog lauw op de renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank, gisteren was de reactie op de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank, de Bank of England, de Zwitserse- en de Noorse centrale bank wel heftig. Vooral de agressieve, 'hawkish' toon van ECB-voorzitter Lagarde werd niet gepruimd", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatie in de eurozone terugloopt. De consumentenprijzen in de eurozone stegen in november met 10,1 procent, tegen een stijging met 10,6 procent in oktober.

Daarnaast kreeg de markt een reeks samengestelde inkoopmanagersindexen te verwerken. De eurozone laat in december een kleine verbetering zien, met minder krimp in zowel de dienstensector als de industrie. In de VS kromp de bedrijvigheid in zowel de industrie als de dienstensector harder.

Ook werd bekend dat de detailhandelsverkopen in het VK in november met 0,4 procent daalden, terwijl er juist op een stijging van 0,4 procent was gerekend.

De euro/dollar noteerde op 1,0643. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0624 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0626 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 3,0 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 5 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ING met een koerswinst van 1,6 procent. Ook elders in Europa deden bankaandelen het goed.



Heineken, Signify, Besi en Unilever waren met winsten van 0,1 tot 0,5 procent de enige overige stijgers onder de Amsterdamse hoofdfondsen. Unibail-Rodamco-Westfield was met een verlies van 4,7 procent de sterkste daler.

In de AMX ging Inpost aan kop met een winst van 1,9 procent. CTP was de sterkste daler. Dit aandeel verloor 4,6 procent.

Aalberts daalde 4,0 procent. Wim Pelsma stapt in de tweede helft van 2023 op als CEO van Aalberts. Volgens ING kwam het vertrek enigszins als een verrassing, maar laat Pelsma Aalberts in goede conditie achter.

In de AScX steeg Majorel 1,0 procent, B&S daalde 6,2 procent en Ebusco noteerde 4,5 procent lager.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,4 procent lager op 3.842,44 punten. De Dow Jones index daalde 1,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,3 procent in het rood.