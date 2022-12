AEX lager in aanloop naar rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend lager in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve vanavond. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,7 procent tot 728,06 punten.



"Het lijkt erop dat de inflatie haar hoogtepunt heeft bereikt en dat betekent dat de Fed het iets rustiger aan kan gaan doen", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. De markt rekent dan ook op een renteverhoging van 50 basispunten. De kans op een verhoging van 75 basispunten wordt ingeschat op 20 procent. Fed-voorzitter Jerome Powell zal woensdagavond ook zijn gebruikelijke toespraak houden en mogelijk met verdere aanwijzingen komen over wat de Fed in 2023 gaat doen, zo merkte Blekemolen op. "Zijn uitspraken zullen ongetwijfelde verhoogde volatiliteit op de markten opleveren." Beleggers doen het vanochtend nog rustig aan, zo constateerde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, na een "flinke rally" op dinsdag na meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. "Het inflatiecijfer kwam veel lager uit dan verwacht en dat was een aanjager voor risicovollere beleggingen", aldus Aslam. "De inflatie was immers eerder nog de reden voor beleggers om aan de zijlijn te blijven." Na het inflatiecijfer van dinsdag, verwacht de markt volgens Aslam een optimistische stemming vanuit de Fed. "Maar het is absoluut belangrijk om te onthouden dat de strijd nog niet gestreden is. Er is een kans dat de toespraak van Powell niet in lijn ligt met de marktverwachtingen en dat zal dan een effect hebben op de Amerikaanse beurzen." Powell staat voor een uitdagende keuze, vindt econoom Andrew Hollenhorst van Citi. "Elke opmerking die wordt opgevat als mild, kan een rally op de aandelenbeurzen veroorzaken en zal leiden tot een verdere versoepeling van de financiële condities." "Om dit te voorkomen kan Powell er ook voor kiezen om het belang van het laatste inflatiecijfer te bagatelliseren door te stellen dat er nog niet voldoende bewijs is dat de inflatie daadwerkelijk afkoelt", concludeerde Hollenhorst. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0661. De olieprijzen maakten een pas op de plaats op 75,40 dollar. Het Internationaal Energieagentschap rekent op een sterkere vraag naar olie in 2022 en werd ook nog iets positiever over volgend jaar, zo bleek woensdag uit het maandrapport van de instelling uit Parijs. IEA verhoogde de groeiraming voor de vraag naar olie in 2022 met 140.000 vaten. Dat betekent dat de vraag dit jaar met 2,3 miljoen vaten per dag stijgt, naar een totale vraag van 99,9 miljoen vaten per dag. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen leverde Ahold Delhaize 2,4 procent in. In Brussel ging Colruyt maar liefst 17 procent lager, na volgens analisten opnieuw teleurstellende cijfers. Verschillende banken verlaagden hun koersdoel voor Colruyt al.



Berenberg verhoogde daarentegen het koersdoel voor Ahold Delhaize van 27,40 naar 30,40 euro, maar handhaafde wel het Houden advies. De raad van commissarissen van Ahold Delhaize wil Peter Agnefjall voordragen voor herbenoeming als voorzitter voor een periode van vier jaar. ArcelorMittal daalde met 3,3 procent. Signify won 1,5 procent en AkzoNobel schreef 0,1 procent bij. In de AMX won WDP 0,2 procent. Alfen verloor 3,2 procent en Air France-KLM 2,8 procent. Onder de kleinere aandelen won Azerion 1,1 procent en Vastned 1,9 procent. Ebusco daalde met 1,6 procent. Ebusco tekende een contract met Niederrheinische Verkehrsbetriebe voor de levering van 12 Ebusco 3.0-bussen van 12 meter. Avantium daalde 2,3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.