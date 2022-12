Lufthansa verhoogt winstoutlook 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Lufthansa heeft dinsdag de winstverwachting voor 2022 verhoogd, omdat de vraag naar vliegreizen sterk aantrekt. De winstontwikkeling in oktober en november overtrof de verwachtingen, aldus Lufthansa, dat daarom de outlook kon verhogen. De luchtvaarder mikt voor 2022 op een EBIT van circa 1,5 miljard euro tegen een eerdere verwachting van meer dan 1 miljard euro. Verder voorziet de luchtvaartmaatschappij voor Lufthansa Cargo en zijn onderhoudstak Lufthansa Technik recordresultaten in het huidige boekjaar. Op 3 maart presenteert het bedrijf de jaarresultaten. Het aandeel Lufthansa steeg dinsdagochtend met 4,6 procent. Bron: ABM Financial News

