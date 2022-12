AEX sluit half procent lager Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is met een klein verlies aan de laatste echte handelsweek op het Damrak begonnen. De AEX daalde maandag 0,5 procent naar 720,69 punten. Vandaag was het rustig, maar later in de week wordt het druk met een combinatie van inflatiecijfers en rentebesluiten. Daarna lijkt het dat handelaren vervroegd aan hun kerstvakantie kunnen beginnen. De meeste analisten verwachten dat zowel de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank als de Bank of England de rente met 50 basispunten zullen verhogen. En als dan ook de inflatiecijfers de neerwaartse trend bevestigen, dan is dit voeding voor een kerstrally, denkt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. Klik hier voor video kerstrally Toch moeten beleggers zich volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank niet te vroeg rijk rekenen door te verwachten dat de Fed de rente volgend jaar al gaat verlagen. Marey voorziet dat Powell komende woensdagavond zal aangeven dat hij niet van plan is om de rente in 2023 te gaan verlagen. Hij zou de fouten uit de jaren 80, toen de rente tijdens een hoge inflatie te snel werd verlaagd, willen voorkomen, denkt de analist van Rabobank. Klik hier voor video: beleggers rekenen zich te vroeg rijk De euro/dollar handelde op 1,0530 en olie werd 4 procent duurder. De opleving maandag volgt na een forse daling van de olieprijzen vorige week. Stijgers en dalers Koploper in de AEX was vandaag Adyen met een koerswinst van 2,1 procent. Universal Music Group boekte een winst van 1,5 procent. Afgelopen weekend tipte Bob Homan, Hoofd Investment Office ING het aandeel en vandaag verhoogde Morgan Stanley het koersdoel voor UMG. Klik hier voor video over UMG Verder wonnen ASMI en Just Eat Takeaway 0,8 en 0,7 procent. Prosus werd ruim 1,5 procent goedkoper, Unibail-Rodamco-Westfield verloor 3,2 procent en Besi werd 3,8 procent goedkoper. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een koersdoelverlaging voor Besi door ABN AMRO. In de Midkap ging Air France-KLM aan de leiding met een koerswinst van 1,4 procent en Galapagos steeg ook bijna 1,4 procent. Corbion verloor 3,2 procent ondanks een koersdoelverhoging door Degroof Petercam en Eurocommercial Properties daalde 4,0 procent. Bij de kleinere aandelen waren er nauwelijks winnaars. Alleen Vivoryon won 0,7 procent. Accsys ziet CEO Rob Harris vertrekken, nadat eerder al de CFO opzegde. Het aandeel daalde 4,5 procent. ForFarmers verloor 4,9 procent. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen circa een half procent hoger. Bron: ABM Financial News

