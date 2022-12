'HAL koopt kroonjuweel van scheepsbouwer IHC' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) HAL schiet de kwakkelende scheepsbouwer IHC opnieuw te hulp met de overname van kroonjuweel IQIP, dat gespecialiseerd is in funderingstechniek voor de offshore-industrie. Dit meldde Het Financieele Dagblad zondag op basis van bronnen. De overname zou voor IHC 300 tot 350 miljoen euro moeten opbrengen. Met de opbrengst kan de scheepsbouwer schulden aflossen, wat de kans op broodnodige orders zou vergroten, aldus de krant. De banken, waaronder Rabobank, ING en ABN AMRO, vervullen een sleutelrol in de herfinanciering. De verkoop van IQIP heeft de goedkeuring van de banken nodig, omdat zij het pandrecht op de aandelen van het bedrijfsonderdeel hebben, zo bevestigt IHC na vragen van het FD. HAL wilde tegenover het FD geen commentaar geven op de berichtgeving. IHC bevestigde wel al eerder tegenover de krant dat IQIP in de etalage staat. Bron: ABM Financial News

