Europese beurzen hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,8 procent op 439,13 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,7 procent op 14.370,72 punten. De Franse CAC 40 won 0,5 procent bij een stand van 6.677,64 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent hoger op 7.476,63 punten.

Het sentiment verbeterde na het verschijnen van de Amerikaanse producentenprijzen, die volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets opnieuw aantonen dat de inflatie in de VS heeft gepiekt.

Verder zijn beleggers vooral in afwachting van de rentebesluiten van grote centrale banken die volgende week worden genomen.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING maken beleggers zich ondertussen wel zorgen over een aanstaande recessie. "In ieder geval in Europa en waarschijnlijk ook in de VS", aldus Wiersma.

"Zolang het niet meer wordt dan een 'technische recessie' waarbij de werkloosheid laag blijft, is er voor veel bedrijven en consumenten weinig aan de hand. En zelfs als de bedrijfswinsten dalen, hoeft dat niet dramatisch uit te pakken voor beleggers", zo stelde de expert van ING.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig in Europa. De euro/dollar noteerde op 1,0542. WTI-olie werd een half procent duurder.



Bedrijfsnieuws

Anglo American verwacht een productiedaling in 2022, maar rekent voor volgend jaar weer op groei. Het aandeel verloor zo'n 3 procent.

In Parijs daalde de koers van het aandeel Worldline met ruim 3,5 procent, na een adviesverlaging door JPMorgan. Koploper in de CAC 40 was Saint Gobain, met een winst van 3,5 procent.

In Frankfurt deed Mercedes-Benz goede zaken, met een plus van ruim 2,5 procent. Sectorgenoot BMW won bijna 2 procent. Autofabrikanten stonden donderdag nog onder druk. Fresenius leverde ruim een half procent in en was daarmee hekkensluiter in de DAX. Verder vielen de verliezen mee.

ABN AMRO steeg ruim 5,5 procent na een gunstig rapport van Credit Suisse, waarin ABN AMRO samen met ING werd genoemd als sectorfavoriet. ING won bijna 1,5 procent.

Elders noteerden financials ook in het groen. Deutsche Bank steeg ruim een procent en Société Générale bijna 1,5 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa licht hoger.