JPMorgan haalt WDP van kooplijst

(ABM FN) JPMorgan heeft vrijdag het advies voor WDP verlaagd van Overwogen naar Neutraal, terwijl het koersdoel van 31,00 naar 30,00 euro ging.

Per saldo is JPMorgan positief gestemd over vastgoedaandelen in 2023. De zakenbank tipt het Duitse Vonovia, dat stevig is geraakt door de stijgende rente. Ook blijft de bank positief over Brits logistiek vastgoed, bijvoorbeeld over Segro.

De ontwikkelingspijplijn blijft de grootste aanjager voor het aandeel WDP, zo stellen analisten van de zakenbank. Het rendement op de boekwaarde noemde de bank niet heel veeleisend, en in combinatie met de huurgroei, voorzien de analisten een aanhoudende kapitaalgroei. "Maar dit lijkt al ingeprijsd te zijn in het aandeel", aldus JPMorgan.

Verder wijst JPMorgan in een rapport ook de risico's voor het aandeel, waaronder vertragingen in projecten, een verdere stijging van de rentes en een vertraging in online shoppen, waardoor de vraag naar logistiek vastgoed wordt gedrukt.

Het aandeel WDP sloot donderdag op 26,44 euro.