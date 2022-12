Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,7 procent op 3.959,70 punten, de Dow Jones index wint 0,5 procent op 33.770,88 punten en de Nasdaq gaat 1,0 procent hoger bij een stand van 11.070,50 punten.

Volgens marktkenners zijn beleggers blij met de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt die donderdag verschenen. Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS steeg vorige week met 4.000 tot 230.000, wat in lijn was met de ramingen van economen.

Volgens marktstrateeg Richard Farr van Merion Capital Group haalt dit wat druk van de ketel voor de Federal Reserve om de rentes agressief te blijven verhogen. Een sterk Amerikaans banenrapport, die de oververhitte arbeidsmarkt in de VS onderstreept, zorgde de afgelopen dagen juist voor meer renteangst.

Beleggers wachten verder op de Amerikaanse producentenprijzen die vrijdag worden gepubliceerd. Volgende week dinsdag volgen nog de consumentenprijzen en woensdag staat het rentebesluit van de Fed op de rol. Beleggers hopen dan duidelijkheid te krijgen over het monetaire beleid, zei marktanalist Edward Park van Brooks Macdonald.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,0542. WTI-olie is iets duurder op 72 dollar per vat. Eerder vandaag steeg de olieprijs nog naar 75 dollar op berichten van een olielek in Canada.

Bedrijfsnieuws

GameStop wint 9 procent. De Amerikaanse verkoper van computerspellen heeft het afgelopen kwartaal een minder groot verlies geboekt, ondanks een lagere omzet, maar presteerde toch slechter dan verwacht. Analisten blijven toch negatief.

Carvana stijgt 18 procent, nadat het aandeel woensdag bijna 43 procent lager sloot. Een analist zaaide twijfelde over de levensvatbaarheid van de autodealer, na berichten dat schuldeisers zich voorbereiden op een mogelijke herstructurering van de schuld.

C3.ai, een softwarebedrijf voor kunstmatige intelligentie, boekte het afgelopen kwartaal een aangepast verlies van 0,11 dollar per aandeel, terwijl de markt rekende op een verlies van 0,16 dollar per aandeel. Ook de omzet overtrof de verwachtingen. Het aandeel stijgt 7,5 procent.

Chevron wint een half procent. Het energieconcern is van plan om in 2023 ruim een kwart meer te investeren dan het dit jaar doet. In totaal maakt het concern 17 miljard dollar vrij voor investeringen.

Exxon Mobil heeft donderdag ook nieuwe plannen gepresenteerd, waaronder het terugkopen van eigen aandelen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het energiebedrijf breidt zijn aandeleninkoopprogramma uit van 30 naar 50 miljard dollar tot en met 2024. Verder denkt Exxon volgend jaar tussen de 23 en 25 miljard dollar te investeren. Het aandeel wint een procent.