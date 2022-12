Toezichthouders EU bedreigen advertentiemodel Meta Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Meta Platforms mag van Europese privacytoezichthouders zijn gebruikers niet vragen om gepersonaliseerde advertenties toe te staan die gebaseerd zijn op hun surfgedrag op internet. Dat zeggen personen die bekend zijn met de situatie volgens The Wall Street Journal. De uitspraak van de privacywaakhond betekent mogelijk dat Meta minder data mag gebruiken om zulke advertenties te verkopen. Een raad die alle privacy-toezichthouders van de EU vertegenwoordigt nam maandag een serie besluiten. Platforms van Meta zoals Facebook en Instagram mogen hun gebruiksvoorwaarden niet gebruiken om zulke advertenties te rechtvaardigen, volgens deze besluiten. De beslissing kan worden aangevochten waardoor deze mogelijk langdurig kan worden opgeschort. Meta heeft jarenlang gebruikers de mogelijkheid geboden om gepersonaliseerde advertenties te weigeren, voor zover die gebaseerd zijn op hun internetgedrag op andere websites en apps. Maar voor het klikgedrag op de eigen platforms van Meta was die optie er niet - bijvoorbeeld voor de videofilmpjes die iemand aanklikt op Instagram. Het aandeel Meta daalt dinsdag 5,4 procent. De Nasdaq levert 1,4 procent in. Bron: ABM Financial News

